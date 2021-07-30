Для поисков пропавшего в Умбе дайвера собирают волонтеров

Нужна помощь неравнодушных людей. Фото: Наталья Вервека

В Умбе продолжаются поиски пропавшего дайвера. Напомним: он не выплыл после погружения в районе рыборазводного завода. Нужна помощь волонтеров.

- Внимание! В Умбе пропал мужчина - Константин Коргуев. Район поиска: Медвежий плюс 3 км от моста вверх, район рыбозавода. Просим всех знакомых и неравнодушных оказать помощь в поисках! Нужны люди! - отметила на личной странице в соцсетях Наталья Вервека.

Всех, кто может помочь, просят обращаться по телефону 8 (902) 132-85-60.

Напомним: тело утонувшего в Балтийском море жителя Мурманска нашли через четыре дня. 41-летний мужчина утонул.

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