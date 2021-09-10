Норвежцы прекратили поиск пропавших рыбаков с перевернувшегося катера в бухте Долгая Щель

Поиск на севере Норвегии не дал результатов.

Норвежские поисковые бригады завершили поиск двух пропавших северян с перевернувшегося катера в бухте Долгая Щель. Напомним: троих из пяти рыбаков уже нашли, выжил из них один.

Норвежцы со своей стороны границы помогали с поисками, но все тщетно.

- Днем и вечером был осмотр акватории с небольших лодок, которые координировал корабль береговой охраны KV Jarl. Как сообщает NTB руководитель службы спасения Хокон Кьелльмоен из Главного спасательного центра (HRS), поиск на севере Норвегии не принес никаких результатов, - сообщает издание Ifinnmark.

Известно, что катер потерпел крушение примерно в 16 километрах от границы с Норвегией.

- Мы отправили всю имеющуюся информацию в Мурманск и ждем ответа. Мы провели хороший поиск со своей стороны и уже мало что можем сделать, - говорит Кьелльмоен.

Тем временем в Мурманской области поиски продолжаются.

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