Единственный выживший в крушении катера у бухты Долгая Щель: "Они не могли больше держаться за лодку в холодной воде и отпустили ее"

Рыбаков с перевернувшегося катера искали всю ночь, утром на место прибыло еще больше спасателей. Фото: МЧС по Мурманской области

7 сентября в Печенгском округе Мурманской области произошла беда. Около 10 утра из Лиинахамари вышел катер Grizzly, на борту которого было пять человек. Судно направлялось в сторону бухты Долгая Щель на рыбалку.

Около часа дня катер ударила сильная волна и перевернула его, все находившиеся на борту оказались в воде. Только через пять часов пограничники нашли Grizzly у берега в районе Долгой Щели. Рядом находился один выживший, а рядом с ним - тело его погибшего товарища.

На данный момент ведутся поиски двух пропавших. Фото: МЧС по Мурманской области

Развернулась масштабная поисково-спасательная операция, на место вылетел вертолет Северо-Западного авиационного поисково-спасательного центра, несмотря на темноту, пропавших рыбаков искали всю ночь. К утру на месте работали 74 человека, в том числе водолазы с барокомплексом. Уже когда стало светло, спасатели нашли тело еще одного погибшего, поиски еще двух человек продолжаются.

Как рассказал источник "КП"-Мурманск" в силовых структурах, выживший рыбак уже дал показания. Оказалось, что все пассажиры судна были из Заполярного.

По его словам, когда все оказались в воде, то смогли зацепиться за перевернувшуюся лодку, но вернуть ее в исходное положение не смогли. Примерно полчаса они дрейфовали в холодной воде (температура Баренцева моря в такую погоду не превышает +5 градусов. - Ред.), но потому трое не смогли больше сопротивляться холоду, отпустили лодку и утонули. В их числе была единственная женщина на борту - 57-летняя жительница Заполярного.

Спустя пять часов дрейфа катер прибило к берегу. Фото: Мурманская транспортная прокуратура

- Судно дрейфовало почти пять часов, пока около 18.00 его не прибило к берегу. Двое мужчин выбрались на сушу, но один из них вскоре скончался от сильного переохлаждения, - сообщил наш источник.

Как сообщили "КП"-Мурманск" в Гидрометцентре региона, в день трагедии погода была хорошая, а вот накануне море штормило. Напомним: следователи уже возбудили по следам крушения катера уголовное дело.

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