В Печенгском округе продолжаются поиски пропавших северян с перевернувшегося катера

На месте происшествия работают сотрудники инспекторского участка Никеля. Фото: МЧС Мурманской области

В Печенгском округе продолжают искать пропавших рыбаков с перевернувшегося катера. Напомним: бедствие произошло в районе бухты Долгая щель - трех человек нашли, только один из них выжил. Двух других пассажиров судна все еще ищут.

- На месте происшествия работают сотрудники инспекторского участка Никеля, которые осматривают водную акваторию. Для осмотра береговой линии задействованы спасатели поисково-спасательного подразделения Мурманска МАКАСЦ, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области.

Морской спасательно-координационный центр Мурманска продолжает оповещать проходящие суда о происшествии и необходимости вести тщательное наблюдение в поисковом районе.

Напомним: стали известны имена находившихся на борту перевернувшегося катера в Печенгском районе.

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