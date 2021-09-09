Родственник погибшего на катере рыбака в бухте Долгая Щель: "Без него остались жена, дети и маленький внук"

В Баренцевом море продолжаются поиски еще двух пассажиров с катера. Фото: МЧС по Мурманской области

7 сентября в Баренцевом море произошла трагедия. Напомним: в районе бухты Долгая Щель перевернулся катер, на борту которого были пять пассажиров. Одного из них удалось спасти, другой умер от переохлаждения, тело еще одного нашли в начале поисковой операции. Поиски еще двух человек, среди которых была и женщина, продолжаются.

Известно, что все северяне были из Заполярного. В тот день знакомые отправились на рыбалку, однако попали в беду.

Лариса Яковлева, знакомая одного из мужчин, тело которого удалось отыскать, рассказала "КП"-Мурманск", что тот был опытным рыбаком. То же самое нам сказал Дмитрий Петрухин о своем дяде, который погиб от переохлаждения. Его тело эвакуировали на спасательном вертолете.

- У моего родственника остались жена, сын и 21-летняя дочь, а также родной брат и пятилетний внук. Наверняка все на катере знали друг друга, ведь Заполярный - город небольшой. Один из мужчин, который погиб, был коллегой моего дяди, - отметил Дмитрий.

По его словам, 10 сентября в Заполярном пройдут похороны 52-летнего Сергея Петрухина.

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