Жителям Мурманска рассказали, ждать ли снег в начале сентября

Мурманскую область в ближайшее время ждут дожди. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лето ушло из Мурманска еще в августе: горожане лепили снеговиков, отметилась минусовая температура.

А еще синоптики спрогнозировали ухудшение погоды в начале сентября и даже мокрый снег в Мурманской области. Но с таким раскладом согласны не все.

- Температура со среды до воскресенья переместится в однозначный плюс (днем +5...+8, ночью +3...+5). Дожди будут в каждый из дней, когда-то более интенсивные, когда-то менее. Вопреки поплывшей по СМИ информации, что у нас выпадет снег, для Мурманска это невозможно, мы, в лучшем случае, в ночное/вечернее время в конце недели сможем увидеть первые снежинки в воздухе. Для формирования даже временного снежного покрова температура должна хотя бы приблизиться к нулю. Снег выпадет только в горах, но там он ложился еще в августе, - пишет паблик "Погода в Мурманске".

К выходным северянам обещают сильный ветер на севере полуострова.

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