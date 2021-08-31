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Звезды31 августа 2021 8:52

Школьница из Апатитов споет перед Игорем Крутым и Дианой Арбениной

Анастасия Пикина стала участницей шоу "Ты супер!"
Ника СВЕТЛОВА
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Игорь Крутой будет в жюри шоу "Ты супер!".

Игорь Крутой будет в жюри шоу "Ты супер!".

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На телеканале НТВ начинается новый сезон шоу "Ты супер!", участие в котором принимают дети, оставшиеся без попечения родителей.

В этот раз от Мурманской области на федеральный канал поедет школьница из Апатитов Анастасия Пикина. Уже сегодня, 31 августа, начнутся съемки программы.

Северянку будут судить Игорь Крутой, Диана Арбенина, Алексей Воробьев и Ирина Дубцова.

Напомним: в 2019 году от Мурманской области ездила Анастасия Никитина. Тогда ее пение оценили очень высоко.

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