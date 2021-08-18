У пассажира самолета "Челябинск-Мурманск" грузчики украли багаж

В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Сотрудники линейного отдела полиции задержали в аэропорту Челябинска двух грузчиков, которые украли вещи из багажа пассажира.
Так, в транспортную полицию поступила информация о том, что один из пассажиров рейса «Челябинск – Мурманск» после перелета обнаружил пропажу из своей сумки двух беспроводных колонок. Сумма ущерба составила более 5 тысяч рублей.
Мужчина объяснил, что последний раз видел колонки перед вылетом, во время сдачи багажа в челябинском аэропорту.
- Транспортные полицейские установили двух жителей Челябинска, 2000 и 2001 годов рождения, работников службы наземного обслуживания аэропорта, которые, вступив в преступный сговор, похитили колонки из багажа мужчины, - сообщили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.
В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Апатитах девушка украла тую и ель и получит судимость. Деревья девушка украла в подарок для своей матери (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru