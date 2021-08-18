У пассажира самолета "Челябинск-Мурманск" грузчики украли багаж

В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники линейного отдела полиции задержали в аэропорту Челябинска двух грузчиков, которые украли вещи из багажа пассажира.

Так, в транспортную полицию поступила информация о том, что один из пассажиров рейса «Челябинск – Мурманск» после перелета обнаружил пропажу из своей сумки двух беспроводных колонок. Сумма ущерба составила более 5 тысяч рублей.

Мужчина объяснил, что последний раз видел колонки перед вылетом, во время сдачи багажа в челябинском аэропорту.

- Транспортные полицейские установили двух жителей Челябинска, 2000 и 2001 годов рождения, работников службы наземного обслуживания аэропорта, которые, вступив в преступный сговор, похитили колонки из багажа мужчины, - сообщили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.

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