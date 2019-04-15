Игорь Крутой назвал пение девушки из Мурманска лучшим

СЕГОДНЯ 14:16 2019-04-15T14:16:45+03:00

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Попытка №2 - будет ли успешной? Пока что все предпосылки к этому есть.

Мурманчанка Анастасия Никитина снова участвует в шоу "Ты супер!" на НТВ. Напомним, ранее она пела в первом сезоне, и покорила судей. Правда, не настолько, чтобы пройти в финал. И вот ей дали второй шанс в суперсезоне. Его открытие состоялось в Кремле, где Анастасия выступила вместе с Алсу.

После этого начались отборочные этапы. И только 14 апреля вышел выпуск с северянкой. Для возвращения Анастасия выбрала песню Рианны "Love on the brain".

Член жюри Алексей Воробьев с первых же нот нажал на зеленую кнопку, через несколько секунд это же сделала Елка. А вот Диана Арбенина ждала до последнего, но все-таки дала участнице зеленый свет. А после объяснила, почему так долго думала.

- Вы случайно не болеете? - спросила Арбенина у Насти. - Слышно, что тембр подстерт и звонкости не хватает. Лечитесь и приходите, интересно будет с вами поработать.

А Игорь Крутой сказал, что это было лучшее выступление.

Анастасия Никитана прошла в следующий этап. Так что увидеть ее на экране можно будет в ближайшее время. "Ты супер!" выходит по воскресеньям в 20.10.

ИСТОЧНИК KP.RU