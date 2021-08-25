Глава ЗАТО Александровск ушел в отставку со стороны правительства региона

Еще в июле появилась информация, что глава ЗАТО Александровск Семен Кауров уйдет в отставку. Фото: www.zato-a.ru

Еще в июле появилась информация, что глава ЗАТО Александровск Семен Кауров уйдет в отставку после того, как его работой остались недовольны в правительстве Мурманской области.

Сначала эти данные в администрации ЗАТО не подтверждали, отмечая, что глава города находится на больничном, а затем уходит в отпуск. Однако после отдыха Александр Кауров объявил о намерении уйти в досрочную отставку на заседании Совета депутатов.

Присутствующие единогласно его поддержали. Исполнять обязанности главы ЗАТО будет продолжать Сергей Богза.

Напомним: на этой неделе в досрочную отставку ушел также глава Мурманска Андрей Сысоев.

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