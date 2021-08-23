"Комментировать не надо": глава Мурманска Андрей Сысоев ушел в досрочную отставку

Андрей Сысоев остается депутатом горсовета и совсем уходить из политики не будет. Фото: Администрация города Мурманска

10 августа уже экс-глава Мурманска Андрей Сысоев объявил о добровольной отставке. Вопрос о сложении полномочий рассмотрели на внеочередном заседании Совета депутатов Мурманска 23 августа.

Перед коллегами Андрей Иванович зачитал обращение, которое обнародовал еще две недели назад, когда сообщил, что досрочно сложит полномочия. После почти единогласно - 23 голосами - парламентарии поддержали решение Андрея Ивановича.

Рассмотрение вопроса прошло без прения сторон, хотя некоторые депутаты порывались выступить. Однако решили обойтись без комментариев (сам Андрей Сысоев прокомментировал результаты проверки по недвижимости в Латвии). Единственной, кому удалось высказаться на тему изменения политического расклада в Мурманске, стала Тамара Прямикова.

- Что произошло, то произошло, - вздохнув, отметила Тамара Иванова. - Но на каком бы посту Андрей Иванович не был, даже рядовым депутатом, он уверен в своих силах, тверд в убеждениях. Не хочу обидеть никого из присутствующих мужчин, но сегодня мы говорим об Андрее Ивановиче. Такие люди, как он - штучный товар.

Напомним: Андрей Сысоев остается депутатом горсовета и совсем уходить из политики не будет. Свои планы на будущее он обозначил как занятие проектами во благо города.

Новым главой Мурманска стал депутат Михаил Белошеев. Его кандидатура оказалась единственной выдвинутой.

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