Чем будет заниматься глава Мурманска Андрей Сысоев после отставки

Кто теперь займет место мэра - не известно. Фото: администрация Мурманска
Глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев заявил о своей добровольной отставке. Кто теперь займет место мэра, неизвестно.
Андрей Сысоев рассказал, чем он будет заниматься. Во-первых, продолжит свою депутатскую деятельность, только уже в качестве заместителя председателя Совета депутатов. А во-вторых, решил посвятить себя реализации важных для города проектов.
- Уверен, что для этой непростой работы у меня достаточно сил, знаний и опыта. К сожалению, решение этих задач требует отвлечения времени и сил от исполнения полномочий главы Мурманска, в связи с этим прошу освободить меня от должности главы муниципального образования и председателя Совета депутатов, - сообщил Андрей Сысоев.
23 августа он объявит о своем решении депутатам горсовета.
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