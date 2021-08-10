Чем будет заниматься глава Мурманска Андрей Сысоев после отставки

Кто теперь займет место мэра - не известно. Фото: администрация Мурманска

Глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев заявил о своей добровольной отставке. Кто теперь займет место мэра, неизвестно.

Андрей Сысоев рассказал, чем он будет заниматься. Во-первых, продолжит свою депутатскую деятельность, только уже в качестве заместителя председателя Совета депутатов. А во-вторых, решил посвятить себя реализации важных для города проектов.

- Уверен, что для этой непростой работы у меня достаточно сил, знаний и опыта. К сожалению, решение этих задач требует отвлечения времени и сил от исполнения полномочий главы Мурманска, в связи с этим прошу освободить меня от должности главы муниципального образования и председателя Совета депутатов, - сообщил Андрей Сысоев.

23 августа он объявит о своем решении депутатам горсовета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Алена Кузнецова снова стала руководителем Госжилинспекции Мурманской области. Год она работала первым заместителем министра энергетики и ЖКХ (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru