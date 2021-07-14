Администрация ЗАТО Александровск: "Семен Кауров сейчас на больничном, а потом в отпуске"

Глава ЗАТО Александровск Семен Кауров сейчас находится на больничном. Фото: www.zato-a.ru

13 июля появилась информация, что глава ЗАТО Александровск Семен Кауров подал заявление об отставке. Как уточнил ряд источников, с формулировкой "по причине состояния здоровья".

Официальный комментарий от местного Совета депутатов получить не удалось из-за того, что все они находятся в отпусках.

- Семен Михайлович на больничном, с понедельника - в отпуске, - сообщили "КП-Мурманск" в администрации ЗАТО.

Семен Кауров был в данной должности с 2013 года. Ранее положением дел в Полярном остался недоволен губернатор Андрей Чибис. Муниципальным чиновникам он поставил "неуд" и обмолвился на одном из рабочих совещаний, что после выхода главы ЗАТО с больничного будут приниматься кадровые решение.

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