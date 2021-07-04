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Общество4 июля 2021 15:10

"Прошу не заниматься очковтирательством": Андрей Чибис остался недоволен работой чиновников в Полярном

Жители города рассказали губернатору, что техника приехала во дворы именно в день его визита
Наталья ЛОБАНОВАНаталья ЛОБАНОВА
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Губернатора не порадовали власти Полярного, зато порадовал Заозерск.

Губернатора не порадовали власти Полярного, зато порадовал Заозерск.

На днях губернатор Мурманской области посетил Полярный и посмотрел, как там идет благоустройство. Положение дел Андрея Чибиса совсем не устроило.

- Мне не нравятся ни темпы, ни динамика работы, ни то, как занимаются городом наши муниципальные чиновники - оценка неудовлетворительная. Будем очень жестко на это реагировать, - подчеркнул глава региона.

Андрей Владимирович побеседовал с жителями Полярного, которые рассказали ему, что техника выехала во дворы именно в день его визита.

- Я прошу муниципальные власти не заниматься очковтирательством. На то, чтобы благоустроить дворы, есть все необходимые ресурсы. Мы же не просим космодром построить, - отметил губернатор.

А в Заозерске, наоборот, ситуация порадовала. По словам губернатора, хоть там и много накопленных проблем, видна динамика - дороги и дворы делаются, строятся спортивные объекты.

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