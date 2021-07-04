"Прошу не заниматься очковтирательством": Андрей Чибис остался недоволен работой чиновников в Полярном

Губернатора не порадовали власти Полярного, зато порадовал Заозерск.

На днях губернатор Мурманской области посетил Полярный и посмотрел, как там идет благоустройство. Положение дел Андрея Чибиса совсем не устроило.

- Мне не нравятся ни темпы, ни динамика работы, ни то, как занимаются городом наши муниципальные чиновники - оценка неудовлетворительная. Будем очень жестко на это реагировать, - подчеркнул глава региона.

Андрей Владимирович побеседовал с жителями Полярного, которые рассказали ему, что техника выехала во дворы именно в день его визита.

- Я прошу муниципальные власти не заниматься очковтирательством. На то, чтобы благоустроить дворы, есть все необходимые ресурсы. Мы же не просим космодром построить, - отметил губернатор.

А в Заозерске, наоборот, ситуация порадовала. По словам губернатора, хоть там и много накопленных проблем, видна динамика - дороги и дворы делаются, строятся спортивные объекты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Губернатор Мурманской области: "Ситуация с коронавирусом стала очень напряженной". Андрей Чибис убедительно просит северян соблюдать антиковидные ограничения (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru