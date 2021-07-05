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Общество5 июля 2021 9:21

Алексей Грачиков стал и.о. министра строительства Мурманской области после отставки Владислава Сандурского

Все стройки региона будет лично курировать губернатор
Мария ПАШЕНКОВАМария ПАШЕНКОВА
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Алексей Грачиков стал и.о. министра строительства Мурманской области. Фото: "Мурманский вестник"

Алексей Грачиков стал и.о. министра строительства Мурманской области. Фото: "Мурманский вестник"

2 июля стало последним рабочим днем для Владислава Сандурского как вице-губернатора и министра строительства Мурманской области. Стало известно, что он ушел в отставку по обоюдному решению с губернатором.

Теперь и.о. министра строительства стал Алексей Грачиков, который ранее был первым заместителем министра. Координировать деятельность минстроя будет первый вице-губернатор Оксана Демченко.

- Все стройки будут под моим кураторством. Прошу ориентироваться на такое взаимодействие. Внимательно и быстро решать бюрократические вопросы, - отметил губернатор Андрей Чибис.

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