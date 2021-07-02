Вице-губернатор Владислав Сандурский попрощался с Мурманской областью

Владислав Сандурский 2 июля отработает последний рабочий день. Фото: правительство Мурманской области

Информация, распространившаяся на этой неделе, получила подтверждение: вице-губернатор - министр строительства Владислав Сандурский уходит в отставку. 2 июля станет его последним рабочим днем. Перед уходом он обратился к жителям Мурманской области.

- Я благодарен главе региона Андрею Владимировичу Чибису, что доверил мне такое ответственное направление. Этот год был очень насыщенный и плодотворный. Что-то удалось сделать, некоторые задачи выполнить не успел. Но точно работал на совесть и старался добиться результата, даже в ущерб личному времени и близким мне людям. Уверен, что впереди строительную отрасль Мурманской области ждёт большое будущее, так как у нее огромный потенциал. Хочу поблагодарить всех коллег за совместную и плодотворную работу! - написал Владислав Сандурский на личной странице в "ВКонтакте".

Напомним: в конце марта в отставку ушел еще один вице-губернатор Дмитрий Филиппов. Его место еще вакантно.

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