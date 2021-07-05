Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: больным с коронавирусом и ОРВИ снова будут давать бесплатные лекарства

Жители Мурманской области будут получать бесплатные лекарства от ОРВИ и коронавируса. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Мурманской области ухудшается ситуация с коронавирусом, число больных уже превышает 200 человек за сутки. В правительстве региона решили вернуться к мерам поддержки северян, которые действовали в прошлом году.

- Надо запустить бесплатную выдачу лекарство не только по ковиду, но и больным с ОРВИ, - сообщил на оперативном совещании в правительстве региона губернатор Андрей Чибис.

К весне 2021 года бесплатные лекарства получили свыше 70 тысяч человек, кто-то за счет федерального бюджета, кто-то за счет областного. Список медикаментов, которые заболевшие будут получать на руки, пока не озвучивается.

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