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Здоровье23 августа 2021 8:43

В Мурманской области школьные линейки пройдут с коронавирусными ограничениями

1 сентября мероприятия пройдут в очном формате
Наталья ЛОБАНОВАНаталья ЛОБАНОВА
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Гостей просят использовать СИЗ.

Гостей просят использовать СИЗ.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

1 сентября уже не за горами, поэтому региональные власти рассказали, как будут проходить торжественные линейки в школах Мурманской области. По словам губернатора Андрея Чибиса, мероприятия состоятся в очном формате, но будут антиковидные ограничения.

- Если линейка запланирована на улице, то участие одновременно смогут принять не более 5 первых классов и пяти 11-ых классов, - сообщил глава региона.

Все гости, которые пришли на линейку, должны быть в масках, даже если линейка на улице.

Если линейка все-таки перенесена в помещение, то она будет проходить в каждом классе отдельно. Из гостей может посетить только один представитель от каждого ребенка.

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