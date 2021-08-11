В Мурманске со стихийными свалками мусора будут бороться через видеокамеры

В Мурманске бороться с тем, что свалки появляются там, где не положенно, будут бороться через видеокамеры.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Помимо официальных свалок в Мурманской области есть и стихийные. Например, туристы оставляют за собой горы мусора на полуострове Рыбачий.
В Мурманске бороться с тем, что свалки появляются там, где не положенно, будут бороться через видеокамеры. Они появятся во всех городских округах.
- Этот вопрос обсуждался на еженедельном совещании с главами управлений административных округов в администрации города Мурманска. В трех округах областного центра определят места, в которых нарушители привыкли устраивать стихийное складирование мусора. Также главам округов предстоит уточнить перечень территорий, свободных от прав третьих лиц, для передачи их в ведение муниципалитета. Такие бесхозные территории не обслуживаются, на них не выполняются ремонтные работы, и эту ситуацию необходимо исправить, - сообщили в администрации Мурманска.
Напомним: самую большую свалку региона в Дровяном обещали устранить к 2023 году.
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