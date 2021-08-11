Электроснабжение в Варзуге и Кашкаранцах Мурманской области восстановлено

Теперь в соответствии с законом нарушителей привлекут к административной и материальной ответственности. Фото: Олег ФИЛОНОК

Электроснабжение в Варзуге и Кашкаранцах восстановили сотрудники «Россети Северо-Запад». Срочный ремонт пришлось делать из-за поврежденной кабельной линии 6 кВ. Сторонняя организация не согласовала с энергетиками проведение земляных работ.

– Заявки на проведение каких-либо работ в охранной зоне ЛЭП в адрес энергокомпании не поступало, согласования на их проведение сетевая организация не выдавала. В настоящее время устанавливается сумма ущерба, – сообщили энергетики.

Теперь в соответствии с законом нарушителей привлекут к административной и материальной ответственности.

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