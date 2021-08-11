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Общество11 августа 2021 10:56

Поведение туристов на полуострове Рыбачий возмутило жителей Мурманской области

После гостей остались горы мусора
Ника СВЕТЛОВА
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Северян такое поведение возмущает, многие всерьез предлагают сделать въезд на полуострова платным и проверять, увозят ли туристы мусор с собой. Фото: Скриншот видео

Северян такое поведение возмущает, многие всерьез предлагают сделать въезд на полуострова платным и проверять, увозят ли туристы мусор с собой. Фото: Скриншот видео

Полуострова Средний и Рыбачий имеют статус особо охраняемых природных территорий, но многие туристы или не знают этого, или «забывают». Поэтому после них остается пустая земля, на которой вся растительность убита колесами машин, а на также горы мусора.

Очередное наследие нечистоплотных гостей снял на видео опытный гид Владимир Онацкий.

- Очередные свиньи отметились на полуострове Рыбачий. Оставили после себя настоящую помойку. Убедительная просьба не приезжать в Мурманскую область тем, кто не умеет за собой убирать и ценить природу! - написал Владимир в группе «Мурманск ДТП ЧП».

Северян такое поведение возмущает, многие всерьез предлагают сделать въезд на полуострова платным и проверять, увозят ли туристы мусор с собой.

Туристы оставили на полуострове Рыбачий горы мусора
Видео: Владимир Онацкий

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