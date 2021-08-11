Поведение туристов на полуострове Рыбачий возмутило жителей Мурманской области

Северян такое поведение возмущает, многие всерьез предлагают сделать въезд на полуострова платным и проверять, увозят ли туристы мусор с собой. Фото: Скриншот видео

Полуострова Средний и Рыбачий имеют статус особо охраняемых природных территорий, но многие туристы или не знают этого, или «забывают». Поэтому после них остается пустая земля, на которой вся растительность убита колесами машин, а на также горы мусора.

Очередное наследие нечистоплотных гостей снял на видео опытный гид Владимир Онацкий.

- Очередные свиньи отметились на полуострове Рыбачий. Оставили после себя настоящую помойку. Убедительная просьба не приезжать в Мурманскую область тем, кто не умеет за собой убирать и ценить природу! - написал Владимир в группе «Мурманск ДТП ЧП».

Северян такое поведение возмущает, многие всерьез предлагают сделать въезд на полуострова платным и проверять, увозят ли туристы мусор с собой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Гигантскую свалку в Дровяном ликвидируют в 2023 году. Мусорный полигон начали рекультивировать (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru