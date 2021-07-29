«Ромуальд Муклевич» продолжит искать в Арктике затонувшие корабли

Сейчас судно снова вышло в Баренцево море. Фото: Пресс-служба Северного флота

Этой весной началась совместная акция Северного флота и Русского географического общества «Помни войну». Напомним: весной гидрографическое судно «Ромуальд Муклевич» вышло на поиск затонувших в Арктике судов, в том числе подлодок.

И вот сейчас судно снова направляется в Баренцево море для выполнения тех же задач.

- Экспедиция планирует провести в арктических морях полтора месяца без пополнения запасов. Это первый после модернизации и ремонта поход судна «Ромуальд Муклевич» на его полную автономность, которая составляет 45 суток. Ранее гидрограф совершал выходы в Баренцево море для проведения гидрологических исследований, которые не превышали двух недель. Судну предстоит провести поисковые работы в Баренцевом и Карском морях, с акцентом на изучение возможных мест гибели судов союзных конвоев. Всего предполагается обследование более 20 районов в морях Арктики, где погибли надводные корабли, подводные лодки и суда обеспечения, - сообщили в пресс-службе Северного флота.

Напомним: в поисках судов военным помогают рыбаки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Житель Мурмашей убил друга ударом ножа в спину. Преступление на кухне увидел их приятель (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru