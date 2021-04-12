Рыбаки помогают Северному флоту искать затонувшие корабли

С Северным флотом сотрудничает Мурманский траловый флот, который передает информацию о потерянных тралах. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Каждый год ведется поиск затонувших кораблей. Таких много и в акватории Кольского залива, и у побережья Кольского полуострова: на дне лежат как суда рыбаков, так и военные корабли и подлодки, погибшие в годы Великой Отечественной войны.

У Северного флота есть свои технологии для обнаружения объектов под водой, но помогают военным... рыбаки. С Северным флотом сотрудничает Мурманский траловый флот, который передает информацию о потерянных тралах.

- Полученные данные после проведения дополнительного анализа позволят более эффективно использовать силы поисково-спасательного обеспечения для выявления подводных объектов - кораблей и судов, погибших в разные годы, а также нанесения их на морские карты для безопасности рыболовства. Такая информация, в свою очередь, должна облегчить труд рыбаков и снизить издержки на производимую рыбную продукцию, - сообщили в пресс-службе Северного флота.

Рыбаки, которые готовы предоставить информацию о тралах, могут направить ее по адресу 183034, г. Мурманск, проспект Героев-североморцев, дом70А, в/ч 45655-Г или по факсу 8-8152-22-92-21.

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