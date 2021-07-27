Житель Мурмашей убил друга ударами ножа в спину

Нож следователи нашли на месте преступления. Фото: СУ СКР по Мурманской области

40-летнего жителя Мурмашей будут судить за пьяное убийство. Как сообщает СУ Следственного комитета по Мурманской области, случилось оно 1 апреля этого года.

Вечером того дня пять приятелей выпивали на квартире. Двое поссорились на кухне, один из участников конфликта схватил нож и пять раз ударил друга в спину.

- В этот момент на кухню вышел один из свидетелей, который и сообщил о случившемся в правоохранительные органы. Потерпевший скончался спустя непродолжительное время, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович.

Нож следователи нашли на месте преступления. Северянин признается в убийстве друга, а пока шло следствие и готовится судебное заседание, он находится под стражей. Максимальная санкция по статье «Убийство» - 15 лет.

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