Гидрографическое судно «Ромуальд Муклевич» вышло на поиск затонувших в Баренцевом море подлодок

Экспедиция Северного флота и РГО продлится до осени. Фото: пресс-служба Северного флота.

В Баренцевом море продолжается совместная экспедиция Северного флота и Русского географического общества «Помни войну».

Напомним: сначала ледокол «Илья Муромец» вышел на место гибели конвоя PQ-17. И обнаружил на дне то, что может оказаться затонувшим судном. Теперь в Баренцево море вышло гидрографическое судно «Ромуальд Муклевич», которое обследует участки.

- За время выхода, который продлится около 10 суток, гидрографы планируют выполнить поиск погибших в годы Великой Отечественной войны подводных лодок Северного флота типа М - «Малютка»: М-122 (погибла в 1943 году) и М-175 (погибла в 1942 году), а также обследовать места расположения немецких минных заграждений «Бантос-А» и «Бантос-Б», - рассказали в пресс-службе Северного флота.

Ранее в водах Баренцева моря находили затонувшие суда, в том числе носовую часть советского транспорта «Тбилиси».

Экспедиция Северного флота и РГО продлится до осени.

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