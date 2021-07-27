За сутки в Мурманской области никто не умер от коронавируса

За последний день выявили 252 новых случая заражения COVID-19. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Вздыхаем с облегчением - за минувшие сутки от коронавируса в Мурманской области никто не умер. Последний раз такие хорошие новости датировались 24 мая.

Но долго ли продержится нулевой показатель, учитывая что за последний месяц каждый день выявляется по 8-9 летальных исходов? Всего в регионе погибли от опасной инфекции 1519 человек.

За последний день выявили 252 новых случая заражения COVID-19. Всего в Мурманской области с начала пандемии коронавирус подхватили 60 872 человека.

Больше всего зараженных в Мурманске (+126, всего 30488), на втором месте Североморск (+25, всего 5471). Тройку замыкает Кандалакшский район (+19, всего 4117).

Напомним: время ожидания врача для жителей Мурманской области с симптомами коронавируса составляет 2-3 дня. Северяне жалуются, что до поликлиник сложно дозвониться.

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