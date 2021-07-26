В Мурманской области потратят 10 миллионов рублей на профилактику коронавируса

В Мурманской области, в отличие от Москвы, не была введена система QR-кодов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Мурманской области, в отличие от Москвы, не была введена система QR-кодов. Но они все же появятся. Правда, на футболках.

На сайте госзакупок размещены документы на приобретение 34 тысяч футболок. Заказчиком стал областной центр специализированных видов медицинской помощи. Внешний вид футболок детально прописан: черный цвет, Ткань - кулирная гладь (супрем) высшего сорта, из кардной пряжи, на груди - надпись "На Севере - жить!", на рукаве - QR-код.

- При фокусировании камеры смартфона на QR-коде должен осуществляется переход на сайт covid.gov-murman.ru/news [оперативный штаб], - говорится в документах закупки.

Ранее на сайте правительства было опубликовано постановление о выделении 10 миллионов рублей из резервного фонда для профилактики инфекционных заболеваний новой коронавирусной инфекции, которые будут направлены в центр специализрованных видов помощи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Время ожидания врача для жителей Мурманской области с симптомами коронавируса составляет 2-3 дня. Северяне жалуются, что до поликлиник сложно дозвониться (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru