За сутки в Мурманской области никто не умер от коронавируса

Коронавирус не смог забрать новые жизни за минувшие сутки в Заполярье. Фото: Олег УКЛАДОВ

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 24 мая 2021 года составило 1201 человек. По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за минувшие сутки от коронавируса в регионе никто не умер. Напомним: последний раз такое хорошее событие датируется 11 мая.

Всего в Мурманской области с марта 2020 года подхватили COVID-19 51 058 человек, 39 новых случая выявили за последние сутки. К слову, по зараженным сейчас наблюдается подъем.

Больше всего инфицированных приходится на Мурманск (+28, всего 25419), Североморск (+2, всего 4709) и Кандалакшский район (+2, всего 3477).

Выздоровели 48 058 северян и гостей Заполярья, а на лечении с коронавирусом остаются 1799 пациентов.

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