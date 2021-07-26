Время ожидания врача для жителей Мурманской области с симптомами коронавируса составляет 2-3 дня

Северяне жалуются, что до поликлиник не дозвониться. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Мурманской области, как отметил министр здравоохранения Дмитрий Панычев, ситуация с коронавирусом остается тяжелой.

При этом читатели "КП"-Мурманск" жалуются, что при симптомах COVID-19 до поликлиник сложно дозвониться, часто помогает только оставление обращения в Whats Up-приемную. И при этом срок ожидания врача составляет 2-3 дня. В соцсетях таких обращений также много.

На оперативном совещании в правительстве региона также отметили эти проблемы.

- Необходимо контролировать телефоны для связи. Мы проводим контрольные закупки. Обращаю внимание главврачей, чтобы телефоны первичного звена работали без сбоев, чтобы люди с положительным результатом теста могли дозвониться, проконсультироваться, получить помощь. Люди начинают переживать, это нормально, - отметил губернатор Андрей Чибис.

Ответственность за работу колл-центров возложили на главных врачей.

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