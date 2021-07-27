В Мурманской области для съемок фильма воссоздадут окоп 1941 года

Сейчас для окопа заготавливают дерево. А еще для его создания нужны участники, которые помогут с земельными работами. Фото: НОРДФИЛЬМ / vk.com/public196337736

Изначально этот фильм назывался "Заполярье", но в итоге его решили переименовать, и теперь название этой художественной ленты - "Другая тишина".

Напомним: еще в 2019 году братья-режиссеры из Мурманска Егор и Тимофей Бурбан через краундфандинговую платформу начали сбор денег для проекта.

- Я родился и вырос в Мурманске. Каждый год семьей мы ходили на Парад Победы. Я посмотрел большое количество военных фильмов, изучал историю в школе. Мне казалось, что я много знаю о войне. Но я никогда не задумывался, что происходило во время Великой Отечественной войны в Заполярье, и стал изучать, - рассказывает Егор Бурбан.

Спустя почти два года фильм готовится к выпуску. Ради него создают интересные декорации, например, рядом с Шонгуем будет воссоздан 60-метровый окоп 1941 года.

- То, что сейчас создается в заполярном лесу – результат долгой и многоплановой работы. Наши художники изучали архивные материалы, на помощь пришел наш исторический консультант. После этого появился эскиз на бумаге, затем – макет в масштабе 1:250. Сейчас мы приступили к созданию самой декорации на съемочной площадке. Важно заметить: мы не рубим лес, а используем уже поваленные деревья, - делится ходом работы режиссер фильма Тимофей Бурбан.

Сейчас для окопа заготавливают дерево. А еще для его создания нужны участники, которые помогут с земельными работами.

Режиссеры приглашают мурманчан принять участие в подготовке к съемочному процессу и стать волонтерами. Подробности можно узнать на странице в Instagram или на сайте краундфандинговой платформы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ловозерских тундрах выпал снег. Осадки не растаяли, а прочно обосновались в горах (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru