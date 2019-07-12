В Мурманской области собирают деньги на художественный фильм "Заполярье" про военные годы

СЕГОДНЯ 13:03 2019-07-12T13:04:41+03:00

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В Мурманской области готовятся к съемкам художественного фильма "Заполярье". Авторы проекта - молодые начинающие режиссеры, братья Егор и Тимофей Бурбан.

- Я родился и вырос в Мурманске. Каждый год с семьей мы ходили на парад победы. Я посмотрел большое количество военных фильмов, изучал историю в школе. Мне казалось, что я много знаю, что такое война. Но я никогда не задумывался изучить, что происходило во время Великой Отечественной войны в Заполярье, - рассказывает Егор Бурбан.

Вдохновила братьев на ленту в том числе дорога на Никель, которая проходит мимо памятных мест. А в селе Минькино они случайно нашли книгу "1200 дней и ночей Рыбачьего".

- Хочется показать условия, в которых воевали наши предки. Мы побывали на полуостровах Рыбачий и Средней, на хребте Муста-Тунтури, всего на один день окунулись в условия, в которых наша армия воевала четыре года, - пояснил Тимофей Бурбан.

Но братьям не справиться без поддержки северян. На съемки тизера и фильма нужно порядка 90 тысяч рублей. Сейчас объявлен сбор денег.

Съёмки трейлера к худ.фильму "Заполярье"..Уже в июле 2019г пройдут съёмки трейлера к худ.фильму о Велико Отечественной Войне - "Заполярье". Сейчас мы сильно нуждаемся в вашей поддержке, вся информация в видео. Приятного просмотра!

ИСТОЧНИК KP.RU