В Ловозерских тундрах прошел снег

Погода стала совсем холодной. Фото: Глеб Самбуров

Погода стала совсем капризной и творит в Мурманской области, что ей вздумается. Лето внезапно превратилось в зиму. Так, научный сотрудник Кольского научного центра Глеб Самбуров опубликовал фотографию из экспедиции в Ловозерские тундры - там выпал снег посреди июля. Напомним: недавно снежинки кружили по дороге на "Серебрянку".

- На возвышенностях (от 300 метров) осадки могут идти в том числе и в виде мокрого снега. Выше 500 метров снег вполне может и лечь, - отметили в паблике "Погода в Мурманске".

Эти ожидания оправдались - белые мухи действительно легли в горах и пока что не собираются таять.

Будем надеяться, что скоро небесная канцелярия одумается и вернет теплое солнышко на Кольский полуостров.

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