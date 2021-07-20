Что стало с собаками, которые искусали девочку на улице Фестивальной в Мурманске

Одна из напавших на девочку собак. Фото: vk.com/otlov51

2 мая на улице Фестивальной в Мурманске бездомные собаки атаковали 8-летнюю девочку. Псов отогнали взрослые, но до этого момента те успели укусить ребенка более 100 раз. Травмы были такие серьезные, что юную северянку госпитализировали в Москву, и лишь недавно она вернулась домой, чтобы отметить день рождения.

Сразу после случившегося сотрудники ООО "Прогресс Ай-Ти" отловили двух собак, напавших на девочку. Мы узнали, что стало с животными.

- Специалисты признали их агрессивными, собак не будут выпускать, они будут на нашем содержании до смерти, - сообщили "КП"-Мурманск" в ООО "Прогресс Ай-Ти".

Также несколько псов с Фестивальной отловил Центр содержания животных.

- В том районе бегает много животных, и местные жители не смогли точно сказать, какие собаки напали на ребенка. Мы отловили нескольких, их привили, стерилизовали по всем правилам и отпустили, так как они не показали агрессии, - уточнили в компании.

Напомним: после случившегося было возбуждено уголовное дело, которое находится на контроле у главного следователя страны.

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