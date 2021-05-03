"Насчитали 100 укусов": на восьмилетнюю девочку в Мурманске напали бездомные собаки

Две собаки покусали восьмилетнюю девочку более 100 раз. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Нашла подтверждение информация, которая вечером 2 мая распространилась по пабликам в "ВКонтакте" и в которую поверили далеко не все. Но все же беда случилась.

Напомним: анонимный автор в группе "Мурманск" написал, что вечером Пасхи на восьмилетнюю девочку напали бездомные псы. Точнее, назвать их так не совсем правильно: как говорят местные жители, собак прикармливают при гараже института метрологии.

Пока многие упорно говорили, что пост про нападение собак - фейк, за анонимного автор вступились жители домов, рядом с которым ходят агрессивные животные.

- Информация поста достоверная... Беззащитное тельце терзали 4 собаки, пока охранник с колледжа их не разогнал. Мы проживаем от этой организации в соседних домах. Это не первый случай, что собаки кусают детей и взрослых. Жаловались и неоднократно. Собак стерилизовали, чипировали и выпустили обратно. Им не поменяли мозги и не удалили зубы... Моего сына два года назад укусила одна из этих собак, на том же месте. Слава Богу, обошлись уколами. А страх у парня остался. Приходится постоянно его встречать и он не такой малыш, как эта девочка... Затем покусали соседского мальчика и его маме порвали брюки. Звонили куда могли. Реакции ноль, - обратила внимание на проблему мурманчанка Светлана Твердун.

Все сомнения, а была ли беда, расставили следователи - они уже возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, в результате которых допущено нападение собак на ребенка). У дома №24 на улице Фестивальной действительно две собаки без чипов набросились на ребенка.

- Девочку доставили в больницу. На ее теле, лице, руках и ногах зафиксировано более 100 укусов. В ходе предварительного следствия будет дана уголовно-правовая оценка действиям лиц, ответственных за контроль численности и чипирование бездомных животных, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Нападение собак на девочку попало на камеры видеонаблюдения, которые уже изучаются следователями.

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