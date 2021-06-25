Девочка, которую более 100 раз укусили собаки с улицы Фестивальной, возвращается в Мурманск

Саша пережила несколько операций, и в наших силах ее порадовать. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жизнь восьмилетней Саши из Мурманска круто изменилась. Напомним: 2 мая на девочку напали собаки с улицы Фестивальной, на теле ребенка насчитали свыше 100 укусов.

Расследование уголовного дела, возбужденного по факту случившегося, взял на личный контроль главный следователь России. А сама Саша поехала вместе с мамой в Москву, чтобы столичные врачи помогли восстановить ее здоровье. И вот спустя почти месяц после ЧП девочка возвращается в Мурманск. И заполярные волонтеры готовят ей сюрприз.

- В воскресенье у нее день рождения. Малышка провела в институте детской травматологии им. Рошаля города Москва с 6 мая более 1,5 месяца, прошла ряд серьезных и болезненных операций. Ребенку предстоит еще ряд восстанавливающих операций, - рассказали волонтеры Nord-News.

Северяне могут помочь с организацией праздника, например, еще надо решить вопрос с тортом и подарками. Так, Саша очень хочет игрушку - Розу из сериала "Барбоскины".

Подробности можно узнать у Надежды Боровиковой в соцсетях или по номеру 8-911-302-50-00.

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