Федор Конюхов взял на Северный полюс в качестве талисмана спасательный круг с "Адмирала Харламова"

На Северный полюс Федор Конюхов взял спасательный круг с корабля "Адмирал Харламов". Фото: Северный флот

11 июля из Мурманска вышел ледокол "50 лет Победы" с Федором Конюховым на борту. Известный путешественник уже в шестой раз отправился на Северный полюс, в этот раз его цель - совместные исследования с Институтом океанологии им. П. П. Ширшова РАН.

Две недели Конюхов проведет в одиночестве на дрейфующей льдине с техникой, которая будет проводить замеры.

Впрочем, рейс "50 лет Победы" посвящен не только экологии, но и 80-летию Арктических конвоев, за которые отвечал адмирал Николай Харламов. Поэтому в качестве талисмана путешественник взял с собой спасательный круг с большого противолодочного корабля Северного флота «Адмирал Харламов».

- Круг был одним из экспонатов выставки под названием «PQ – QP. Секретная миссия Адмирала Харламова», посвященной 80-летию начала поставок в СССР военной техники по программе ленд-лиза в годы Великой Отечественной войны. На ней также представлены адмиральский китель, фуражка, комплект командных циркулей, одна из двух сохранившихся визиток адмирала Николая Харламова, а также нигде не представленные ранее и хранившиеся в личной коллекции потомков советского флотоводца редкие архивные материалы и до недавнего времени находившиеся под грифом «совершенно секретно» фото и видео архивы, - сообщили в пресс-службе Северного флота.

Через две недели Федора Конюхова заберут со льдины.

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