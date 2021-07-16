В Мурманске дом на улице Шмидта украсит мурал с ледоколом

Муралы – часть программы благоустройства «Наш Мурманск». Фото: vk.com/murmanskgroup

Мурманск продолжают украшать муралами. Так, большой рисунок с ледоколом и городским северным пейзажем позади него скоро появится на стене дома №33а на улице Шмидта. Работа уже наполовину готова.

Как сообщили в правительстве Мурманской области, в этом году в столице Заполярья должны появиться порядка 80 новых муралов, которые нанесут на здания, технические сооружения, временные и стационарные ограждения, подпорные стены и другие объекты городской инфраструктуры.

- Муралы – часть большой комплексной программы благоустройства «Наш Мурманск», рассчитанной до 2025 года. Планируется, что с 2022 года в городе должно появляться не менее 40 новых композиций в год, - отметили в региональном правительстве.

Напомним: дом в Апатитах украсили огромным изображением советской почтовой марки. Яркий мурал подарил городу Андрей Малахов.

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