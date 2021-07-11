Федор Конюхов две недели проведет в одиночестве и полной тишине на Северном полюсе

Федор Конюхов второй раз идет к Северному полюсу на ледоколе "50 лет Победы". Фото: Атомфлот

- Сколько раз я бывал на Северном полюсе, ни разу не видел белого медведя, - улыбается известный путешественник Федор Конюхов. – Думаю, буду там в полном одиночестве.

11 июля он стал одним из особенных гостей на рейсе ледокола «50 лет Победы» к макушке Земли. Обычно атомоход возит туда туристов, но бывают и спецрейсы, как этот. Его посвятили 80-летию полярных конвоев и запуску проекта «Чистая Арктика».

В 2019 году Федор Конюхов уже ходил к Северному полюсу на этом ледоколе, тогда он взял в двухнедельное путешествие с собой жену и сына. В этот раз он дойдет до нужной точки и высадится на дрейфующую со скоростью 7-8 км/ч льдину.

Особенный рейс ледокола посвящен проекту "Чистая Арктика" и 80-летию Арктических конвоев. Фото: Атомфлот

- Я люблю Арктику и особенно Северный полюс, скучаю по нему, был и в одиночку, и командой, добрался сюда на собачьих упряжках, вертолете, ледоколе. Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН разработал научную программу по замерам в океане, и в том числе и изучению микропастика. Я везу с собой приборы, которые должны работать в полной тишине – на точность замеров может повлиять не только шум ледокола, но и дизельных генераторов лагеря, поэтому я и останусь в полном одиночестве на льдине. Главное, чтобы льдина не трескалась, в институте меня попросили не утопить технику, - рассказывает Федор Конюхов. – По расчетам, через две недели меня отнесет на 100-120 километров в сторону Гренландии и Шпицбергена.

Но на всякий случай 69-летний путешественник берет с собой сигнальные ракеты и другие приспособления, чтобы отпугнуть диких животных, которые захотят составить ему компанию и проявят агрессию.

Рейс ледокола «50 лет Победы» привлечет внимание к тому, что федеральный проект «Чистая Арктика» должен воплощаться не только профессионалами, но и волонтерами. «В одиночку ничего не сделаешь, нужна команда», - уверен Конюхов.

Арктические капитаны, которые ходят в холодных водах на разных судах, единогласно поддерживают программу «Чистая Арктика». На то есть серьезные причины – уж кто-кто, а они видят, что сделал человек за те десятилетия, что пытался покорить ледяное царство. Более того, именно они стали одними из инициаторов большой уборки: капитан «50 лет Победы» Дмитрий Лобусов в своем блоге предложил позаботится о природе, пока не поздно.

- Атомный флот присоединится к проекту, я уверен, что мы сможем сделать Арктику чище, - говорит капитан атомохода «50 лет Победы» Руслан Сасов. – И будем наслаждаться ее природой.

Есть у рейса и вторая тема. Помимо науки будут вспоминать историю.

На борту ледокола обустроена экспозиция, посвященная конвоям.Фото: Атомфлот

- Впервые в истории летом на Северном полюсе организуется мини-полярная станция, мы готовились долго, почти год, считаем, что предусмотрели все риски. Это исследование имеет большое значение для России, - рассказывает представитель компании Poseidon Expeditions Николай Савельев. - Этой мой 23 поход, данная экспедиция интересна тем, что посвящена 80-летию Арктических конвоев, их курировал адмирал Николай Харламов, благодаря им СССР избежал дополнительных потерь в годы война, и война закончилась бы позже, если бы не они. На ледоколе будет музей, посвященным конвоям, мы пройдем местами, которыми они шли.

На выход атомохода в рейс пришла внучка адмирала Харламова Екатерина Бурлакова. Ее семья готовила экспозицию, предоставив личные вещи знаменитого родственника, а также документы, которые еще недавно считались секретными – их принтами оформили стенды выставки «PQ – QP. Секретная миссия Адмирала Харламова».

- Для нашей семьи это большая честь, потому что это первая в история выставка, которая отрывается на настоящем ледоколе и пройдет частично путем Арктических конвоев. Николай Михайлович был военным атташе и все годы проработал в качестве главы военной миссии в Великобритании. Его главный вклад – это бесперебойная работа конвоев. После разгрома одного из них программа была закрыта, потому что Черчилль объявил, что Артика слишком опасна, но адмирал Харламов выступил с докладом в парламенте, и конвои снова пошли, - рассказывает Екатерина Бурлакова.

На выход атомохода в рейс пришла внучка адмирала Харламова Екатерина Бурлакова. Фото: Атомфлот

Также в рейс отправился писатель Евгений Гришковец, который хочет сделать на Северном полюсе предпремьерный показ концерта-монолога, официальная премьера которого намечена на сентябрь 2021 года.

После завершения исследований Федор Конюхов долго дома сидеть не будет.

- Я на катамаране поеду в Тихий океан к Австралии снова изучать микропластик. Мы хотим узнать, из каких рек его больше всего поступает в океан, - рассказывает путешественник.

СКАЗАНО

Вице-губернатор Ольга Кузнецова:

- Мы предприняли многое, чтобы на территории Мурманской области реализовывались проекты по экологии, в том числе «Чистая Арктика». Для нас очень важно, чтобы все наши промышленные предприятия на Кольском полуострове в ускоренном режиме реализовывали свои экологические программы. За последние пять лет очень многое сделано. Мы приняли решение финансово стимулировать тех, кто переходит на чистые технологии. Мы видим, как крупные компании занимаются этим, например, идет реорганизация циклов производства в Печенгском районе. Также экологией у нас активно занимаются волонтеры, они провел уборку в Териберке, у Кольского залива. Мы хотели бы призвать всех активно участвовать в этом.

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