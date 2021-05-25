Евгений Гришковец из Мурманска отправится на Северный полюс

Евгений Гришковец вместе с Федором Конюховым поедет к Северному полюсу. Фото: Михаил ФРОЛОВ

21 июля состоится очередной туристический рейс из Мурманска к Северному полюсу на ледоколе "50 лет Победы".

Вместе с туристами к макушке Земли отправятся звездные гости. Известный путешественник Федор Конюхов еще в марте сообщил о своем намерении. Он хочет остаться на Северном полюсе ради исследований. Еще один участник - писатель Евгений Гришковец. На Северном полюсе он представит предпремьерный показ концерта-монолога, официальная премьера которого намечена на сентябрь 2021 года.

- Хочу сказать как побывавший в Арктике, но не дошедший до полюса человек: нас ждет приобщение к особому клубу тех немногочисленных представителей человечества, которые побывали там, где нам предстоит побывать. Ничтожно малая часть одного процента людей могут гордо и при этом весьма спокойно заявить в компании говорящих о путешествиях собеседников: "Вы знаете, а я побывал в Арктике…" И, сделав небольшую паузу, добавить: "Да и на полюсе тоже побывал!" Нас ждет вступление в клуб тех редчайших людей с особыми устремлениями, желаниями и мечтами. Мы будем теми, кто побывал там, где человек не главное существо на Земле", - цитируют писатели организаторы путешествия.

Участники рейса вернутся в Мурманск 2 августа.

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