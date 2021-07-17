«Тучи закрывают солнце, сложно заряжать телефон»: Федор Конюхов провел первую ночевку на дрейфующей льдине

Федор Конюхов второй раз идет к Северному полюсу на ледоколе "50 лет Победы". Фото: Атомфлот

Неделю назад, 11 июля, из Мурманска к Северному полюсу вышел ледокол «50 лет Победы». Рейс особенный и посвящен сразу двум темам: 80-летию Арктических конвоев и проекту «Чистая Арктика».

В рамках последнего известный путешественник Федор Конюхов на две недели останется на Северном полюсе ради изучения экологии макушки Земли.

Экспедиция уникальна во многом: она проходит летом, а еще 69-летний Конюхов будет совсем один. Фото: konyukhov.ru

Ледокол доставил его к Северному полюсу, где Конюхов высадился на дрейфующую льдину с разработанным специально для этих исследований оборудованием от Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН.

Две недели Федор Конюхов будет в полном одиночестве и тишине. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Информацию о том, в какой точке оказался путешественник, в «Атомфлот» передали телеграммой: «16.07.2021 В 20:09 МСК. ШИРОТА:89 ГРАД 58,2 МИН СЕВ ДОЛГОТА:171 ГРАД 17,5 МИН ЗАПАД. ВЫСАДИЛИ НА ЛЕД ОДНОГО ПАССАЖИРА: КОНЮХОВ ФЕДОР ФИЛИППОВИЧ,12.12.1951 Г.Р.»

Его сын Оскар Конюхов в полдень 17 июля связался с отцом, чтобы узнать, как прошла первая ночевка на дрейфующую льдину.

- Путешественник сообщил, что чувствует себя хорошо и ночь прошла без происшествий. Погода хмурая, туманная, тяжелые серые тучи скрывают солнечный свет, стало трудно подзаряжать батареи телефонов. Иногда слышно, как потрескивает лед. Температура воздуха на улице составляет около 0 С, а в палатке прогревается до 15-18 С, - рассказал Оскар Конюхов на сайте отца.

В день течение океана относит льдину примерно на 0’8 морской мили. До начала рейса Конюхов-старший говорил, что, скорее всего, через две недели его отнесет более чем на 100 километров в сторону Гренландии. Его будут искать через спутник.

Через две неделе "50 лет Победы" вернется за Конюховым. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Все две недели он будет совсем один, ведь оборудование, проводящее замеры, очень чувствительно к звукам. Поэтому даже нельзя было взять дизельные генераторы - из шум может сорвать эксперимент. Вся надежда на солнечную энергию.

К слову, Федор Конюхов уже шесть раз бывал на Северном полюсе, в том числе в 2019 году он уже ходил туда на «50 лет Победы». А впервые он оказался в этом царстве льда в 1988 году.

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