Для реконструкции парковой зоны Долины Уюта в Мурманске ищут проектировщика

Сначала придумывались идея парка, потом эта идея обсуждалась с жителями города. Фото: Правительство МО

Очередной этап реконструкции парковой зоны Долины Уюта в Мурманске - это поиск подрядчика для создания самого проекта. Напомним, что сначала придумывались идея парка, потом эта идея обсуждалась с жителями города.

После дискуссий накопилось огромное количество замечаний, предложений: жители просили сохранить рельеф озера, сделать больше дорожек, поменять местами детскую площадку и площадку для выгула собак.

- В плане нужно предусмотреть место для занятий физкультурой для школьников из близлежащих школ и добавить качели, в том числе, и для взрослых, - говорится в техническом задании.

Так же проектировщикам надо продумать установку дог-боксов, продумать, как беговые и велотрассы смогут зимой использовать лыжники. Но самое главное - это компенсационные высадки деревьев. Техническим заданием предусмотрены высадки хвойных деревьев. За основу будет взят проект архитектора Валерия Васильева из Санкт-Петербурга.

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