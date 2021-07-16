В этом году в Мурманске появятся три новых зоны отдыха за 9,8 миллиона рублей

Центр городского развития Мурманской области разместил на портале госзакупок тендер на создание нескольких парклетов - это небольшие зоны отдыха в крупных городах, которые являются продолжением тротуара. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске появятся три комфортных места для отдыха. Так, Центр городского развития Мурманской области разместил на портале госзакупок тендер на создание нескольких парклетов - это небольшие зоны отдыха в крупных городах, которые являются продолжением тротуара. Обычно их размещают в деловых районах.

В Мурманске парклеты установят у "Алеши", на улице Воровского в районе дома №11 и на площади у морского вокзала. На проект выделили 9,8 миллиона рублей. Работы должны завершиться не позднее 10 сентября 2021 года.

- На улице Воровского изделие должно иметь вид зоны отдыха с местами для высадки растений, скамейками со свечением, столом со стульями со свечением, велопарковками. У мемориала "Алеши" - зона отдыха с навесом, с местами для высадки растений, со скамейками со свечением. У морвокзала - зона отдыха с навесом, с местами для сидения внутри и столиками, - говорится в документах к закупке.

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