Концепцию развития Долины уюта в Мурманске обсудили на морозе с жителями города

Фото: vk.com/murmansk_valley

Обсуждение концепции благоустройства малой Долины Уюта прошло 22 февраля при -23 градусах. Жителям города представили для изучения выигравшую 2 миллиона рублей концепцию развития парковой зоны Долины Уюта.

В парковой части Долины Уюта расположены трубопроводы, ЛЭП, болота, озера с местами гнездования краснокнижных птиц и проблемы с дренажной системой в период паводка. Задача - сделать так, чтобы все это красиво и органично вписалось в благоустройство объекта. Для самих же жителей важно чтобы было светло, почищено, собаки не мешали бы лыжникам и детям, была парковка и туалеты.

– В малой Долине Уюта очень много охранных зон инженерных сетей, – объяснила на встрече экспертов Елена Цуркан, бывший главный архитектор Мурманска. – На расстоянии 35 метров слева и справа от линии электропередачи, которая проходит параллельно Лыжному проезду, нельзя ничего строить, а концепция предлагает там расширить парковку. Победитель конкурса нарисовал прямо поверх водовода детскую площадку, а под ЛЭП – обзорную площадку.

Но оказалось, что все эти моменты концепциями не предусмотрены. А шесть миллионов (столько составил призовой фонд конкурса) уже потрачены. Но оптимисты из Центра городского развития Мурманской области продолжают собирать мнения горожан.

- К сожалению, мы работаем в условиях сжатых сроков и не можем собрать всех желающих в помещении. Если вы не можете прийти, но желаете оставить комментарий - можете прислать нам его в текстовом виде, - попросили представители АНО «Центр благоустройства городов области» в своем паблике, посвященном развитию Долины Уюта.

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