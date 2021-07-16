За последний день выявили 264 новых случая заражения COVID-19. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 16 июля 2021 года составило 1433 человека. По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за минувшие сутки от коронавируса умерли еще 8 человек.

За последний день выявили 264 новых случая заражения COVID-19. Всего в Мурманской области с начала пандемии коронавирус подхватили 58 039 человек.

Врачи просят северян соблюдать масочный режим, потому как мутировавший коронавирус опаснее и протекает тяжелее.

Напомним: пункт вакцинации от коронавируса в Ледовом дворце Мурманска откроется 17 июля. А три других мобильных пункта закроются.

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