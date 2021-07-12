Дмитрий Панычев: "Мутировавший коронавирус опаснее и проявляется быстрее"

Заболевшие мутировавшим коронавирусом северяне болеют тяжелее. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Мурманской области ежедневно выявляют свыше 250 новых зараженных коронавирусом. В минздраве региона отмечают, что ситуация с COVID-19 остается напряженной.

- У мутировавшего коронавируса инкубационный период короче, течение болезни тяжелее. Но надо отметить, что те, кто привился, даже если заболевают, то болеют в легкой форме и с минимальными симптомами, - сообщил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев. - Сейчас в регионе работает 29 прививочных бригад, в мобильных пунктах за выходные привились 743 человека, всего уже 142 тысячи северян, что составляет 41% от плана.

А вот число заболевших не снижается, продолжают разворачивать ковидные койки: всего дополнительно ввели 981 койку, в том числе 150 на прошлой неделе. Общее их количество - 1362, 979 из их числа с кислородом и 101 с ИВЛ.

С начала пандемии в Мурманской области сделали 1 миллион 58 тысяч ПЦР-тестов.

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