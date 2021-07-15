Пункт вакцинации от коронавируса в Ледовом дворце Мурманска откроется 17 июля

Мобильный пункт вакцинации открывается с 17 июля в Ледовом дворце спорта. Фото: Иван МАКЕЕВ

Как и было обещано ранее, в Ледовом дворце Мурманска будет работать мобильный пункт вакцинации от COVID-19. Он откроется на втором этаже 17 июля, режим работы - ежедневно с 10.00 до 21.00.

- Количество северян, желающих вакцинироваться от коронавируса, значительно выросло. Открытие нового пункта вакцинации в «проходном» месте, позволит увеличить темпы вакцинации от ковида. Мобильный прививочный пункт ведет прием граждан без предварительной записи, - сообщили в оперативном штабе по коронавирусу при правительстве Мурманской области.

Посетителям надо будет иметь при себе паспорт, медицинский полис и СНИЛС.

При этом еще три мобильных пункта, которые работают в торгово-развлекательных центрах «Мурманск Молл», «Волна», «Plazma», закроются. Мобильная вакцинация от ковида началась в Мурманске в конце мая.

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