Андрей Чибис: "1-2 зараженных новым штаммом коронавируса ежедневно попадают в реанимацию"

Жителей региона просят соблюдать масочный режим. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Ситуация с коронавирусом в Мурманской области остается напряженной. По словам врачей, работающих в "красной зоне", новый штамм ковида оказался тяжелее предыдущего. О том, что мутировавший COVID-19 опаснее, говорил и министр здравоохранения региона.

- Ежедневно только в Мурманском центре специализированных видов медпомощи в реанимацию переводят 1-2 человек. Для сравнения: в пик мая прошлого года столько было в неделю. Количество госпитализированных не снижается, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

Жителей региона просят соблюдать масочный режим, чтобы не усугублять ситуацию. Напоминаем: в Мурманской области каждый день умирают от ковида 6 - 9 человек.

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