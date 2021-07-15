"Новый Мурманск" и реновация Больничного городка получат господдержку

По итогам рабочей поездки в Минстрой губернатор Андрей Чибис сообщил, что Москва поддержит оба проекта. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области планируется реализовать два масштабных проекта - "Новый Мурманск" и реновация Больничного городка. Оба очень затратны, например, только редевелопмент портовой территории оценивается почти в 15 миллиардов рублей. Как уже ранее сообщали в правительстве Мурманской области, без инвесторов и поддержки центра не справиться.

По итогам рабочей поездки в Минстрой губернатор Андрей Чибис сообщил, что Москва поддержит оба проекта.

- Отработали все необходимые документы для получения господдержки в рамках «инфраструктурного меню» на два ключевых проекта: редевелопмент портовой территории «Новый Мурманск и жилищное строительство на Больничном городке, - отметил глава региона.

Напомним: сроки проектирования Больничного городка в Мурманске сдвинулись из-за экологический экспертизы. Реализацию амбициозного проекта тормозит изменение федерального законодательства.

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