Музей Арктики, стоимость 15,5 млрд рублей, крытый парк: Каким будет проект «Новый Мурманск»

«Новый Мурманск» разместится на территории бывшей судоверфи у морского вокзала на почти 15 тысячах квадратных метров. Фото: ООО «КБ Стрелка»

На Петербургском международном экономическом форуме-2021 представили проект «Новый Мурманск». Его оценили на федеральном уровне, а теперь могут оценить и северяне. «КП-Мурманск» рассказывает детали амбициозного проекта.

Фото: ООО «КБ Стрелка»

«Новый Мурманск» разместится на территории бывшей судоверфи у морского вокзала на почти 15 тысячах квадратных метров. 26 тысяч кв. м займут офисы правительства региона и резидентов ТОР, еще 13 тысяч кв. м - четырехзвездочная гостиница, на 10 тысячах кв. м разместится крытый парк, на 22 тысячах кв. м - конгресс-центр, на 3 тысячах кв. м - музей Арктики.

Что еще будет в «Новом Мурманске»? Смотровая площадка на Кольский залив, центр морской подготовки, многоуровневая парковка, фудхолл с кафе, концертно-событийная площадка с залом на 1500 танцевальных мест или 800 сидячих мест.

Фото: ООО «КБ Стрелка»

Одна из изюминок – крытый тематический парк, который будет похож на длинный мост над железнодорожными путями (вы можете рассмотреть его на иллюстрации). Заканчиваться он будет у железнодорожного вокзала, который после реконструкции будет объединен с автовокзалом.

- В нем будут расположены рекреационные сервисы и услуги, а в его завершении—музей Арктики со смотровой площадкой. Проектом также предусмотрена система теплых переходов между основными объектами культурно-делового центра и достаточный объем парковочных пространств, - говорится в описании проекта.

Фото: ООО «КБ Стрелка»

Планируется, что в год парк будет посещать свыше миллиона человек, вместимость конгресс-центра оценили в 3 тысячи человек. Застройка «Нового Мурманска» будет не выше 9 этажей. Высота смотровой площадки-маяка на крыше гостиницы составит 40 метров. Протяженность набережной составит 650 метров, зеленые насаждения в зоне проекта хотят раскинуть на два гектара.

Фото: ООО «КБ Стрелка»

- Современный музей Арктики расскажет о глобальной арктической повестке, достижениях России в Арктике и особенностях культуры и профессий Мурманска и Мурманской области. Экспозиция музея призвана охватить как местных жителей, так и гостей города, в том числе международную аудиторию. Кульминация пользовательского пути—выставочное пространство, работающее днем как зал временных экспозиций для мировых современных художников, а ночью—театр северного сияния над Кольским заливом, - говорится в документации.

Фото: ООО «КБ Стрелка»

Воплощать «Новый Мурманск» в жизнь будут до 2029 года. Уже в 2024-м должны появиться офисы, через год – музей, в 2026-м – фудхолл, концертно-событийная площадка, первая очередь конгресс-центра, гостиница. В 2027 году построят комплекс апартаментов, ав 2029-м – вторую очередь конгресс-центра, офис и центр морской подготовки, парковки.

Стоимость проекта оценивается почти в 15,5 миллиарда рублей.

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