Как объекты Мурманской области благоустроят в 2022 году

Итоги голосования утвердили 2 июня на заседании общественной комиссии в администрации города Мурманска.

Жители Мурманской области выбрали объекты, которые благоустроят в 2022 году. В первом общероссийском голосовании по выбору территорий и дизайн-проектов приняли участие свыше 50 тысяч северян.

- Северяне активно голосовали. Благодаря вовлеченности жителей в этот проект Мурманская область перевыполнила показатель, установленный федеральным центром. В МФЦ, торговых центрах и административных зданиях – всего на 74 точках – жителям помогали голосовать и рассказывали о планах формирования комфортной городской среды более 300 волонтеров, – отметила первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

От Кольского Заполярья для голосования представили объекты и проекты в 12 муниципальных образованиях. Так, в ЗАТО Александровск, Апатитах и Мончегорске выбирали дизайн-проекты, по которым будут благоустроенны уже отобранные территории. В 9 образованиях- за территорию, хотели бы внести в список благоустраиваемых.

По итогам голосования было решено в ЗАТО Североморск благоустраивать Приморскую площадь; в Кандалакше – сквер по ул. Первомайской; в Ковдорском районе – участок от дома №1 по ул. Чехова до дома № 18 по ул. Ленина; возле домов № 19, 21 и 21 корп. 1 по ул. Кошица; территорию у дома № 3 корп. 3 по ул. Баштыркова.

В Ловозеро планируют благоустроить стадион на ул. Спортивной. А вот в Печенгском округе – территорию в Никеле от ул. Печенгской, д. 2 до пр. Гвардейского, д. 18. В Кировске готовятся благоустраивать сквер горбольницы на ул.Ленина с детской игровой площадкой «Доктор Айболит». В Оленегорске – сквер «Надежда», а в Полярных Зорях – территорию на улице Пушкина.

Жители Мурманска выбрали для благоустройства сквер в 303 микрорайоне, территорию в районе домов № 43, 45, 47 и 53 по ул. Академика Книповича и участок между улицами Маяковского и Садовой.

Итоги голосования утвердили 2 июня на заседании общественной комиссии в администрации города Мурманска. Также в список в него внесли территорию в районе дома № 17 по проезду Ледокольному и между домами № 13, 15 и 17 по ул. Беринга, а также территория зеленой зоны с элементами игровой площадки, расположенная в районе дома № 10/1 по ул. Нахимова.

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